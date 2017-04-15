熊本地震１年　犠牲者悼み、鹿児島県内各地で黙とう

(2017 04/15 06:30)

熊本地震の犠牲者に黙とうする南大隅町職員や町民ら＝１４日午前１０時、町役場

熊本地震から１年を迎えた１４日、鹿児島県内でも犠牲者への黙とうがささげられた。被災地支援を経験した自治体職員は一日も早い復興を願った。熊本県南阿蘇村のアパートで亡くなった東海大４年脇志朋弥（しほみさん）＝当時（２１）＝の出身地、南大隅町では午前１０時、役場本庁舎で職員や来庁者が１分間黙とう。鹿児島市役所は熊本県の犠牲者追悼式に合わせ、午前１０時すぎ、職員らが黙とうした。