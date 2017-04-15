広重作品の魅力を解説　かごしま近代文学館で記念講演会

(2017 04/15 22:00)

歌川広重の魅力について神谷浩さんの解説を聞く参加者＝鹿児島市のかごしま近代文学館

鹿児島市立美術館で開催中の「生誕２２０年 広重展」（南日本新聞社、同館主催、光学堂特別協賛）の記念講演会が１５日、同市のかごしま近代文学館であった。名古屋市博物館の神谷浩副館長が歌川広重の作品の魅力や見どころを語った。５月７日まで。４月１７、２４日休館。一般・大学生１０００円、小中高生５００円。２２日は鹿児島市立美術館で作品解説会がある。