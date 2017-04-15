曽於市広報で県下一周駅伝特集、過去最多の１２ページ

(2017 04/15 23:30)

県下一周駅伝特集を掲載した市報「そお」

曽於市が発行する市報「そお」は、４月号で鹿児島県下一周駅伝大会の特集を掲載した。選手選考に向けた秋の合宿から大会期間中まで詳細に取材。巻頭１２ページと過去最多の紙面を割いて、地域を盛り上げ、地域に支えられる大会の魅力や選手、スタッフの声を伝えている。大会５日間の曽於チームのハイライトのほか、櫻木孝一監督（５２）＝曽於市役所＝やチームや大会運営の事務にあたる外牧義崇さん（３６）＝曽於地区教育振興会＝らのインタビューを収録。選手全員に大会への思いを聞いた。