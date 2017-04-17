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熊本地震直後、鹿児島市で出産　家族の絆深めた命

(2017 04/17 13:00)
宮田祥平さん、愛美さん夫婦に見守られ、歩く彩葉ちゃん＝熊本県氷川町
　熊本地震「本震」が発生した日に、母親が熊本県からヘリコプターで鹿児島市立病院に救急搬送され、生まれた女の子が１７日、１歳の誕生日を迎えた。熊本県氷川町の宮田祥平さん（２７）、愛美（めぐみ）さん（２７）夫婦の第３子、彩葉（いろは）ちゃん。出産後も鹿児島に１カ月通った夫婦は「一時離ればなれになった分、家族の絆が深まった」と成長を喜んでいる。
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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