湧水町長選 池上氏が初当選

(2017 04/16 23:08)

任期満了に伴う湧水町長選挙と町議会議員選挙は１６日、投開票があり、町議会副議長経験者の無所属新人３人の争いとなった町長選は元町商工会長の池上滝一氏（５６）が、元副町長の久留須修氏（６４）、農業の宮里廣昭氏（６８）を破り、初当選を果たした。

