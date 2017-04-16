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湧水町長選　池上氏が初当選

(2017 04/16 23:08)
　任期満了に伴う湧水町長選挙と町議会議員選挙は１６日、投開票があり、町議会副議長経験者の無所属新人３人の争いとなった町長選は元町商工会長の池上滝一氏（５６）が、元副町長の久留須修氏（６４）、農業の宮里廣昭氏（６８）を破り、初当選を果たした。
◇湧水町長選開票結果
(16日午後９時30分、選管最終)
3,225池上　滝一56無新
2,670久留須　修64無新
679宮里　廣昭68無新


（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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