南大隅町長選 森田氏が３選
(2017 04/17 01:50)
任期満了に伴う南大隅町長選挙と町議会議員選挙は１６日投票があり、即日開票の結果、町長選は現職の森田俊彦氏（５８）＝無所属＝が、会社役員の肥後隆志氏（６５）、鹿屋市の市民団体代表の迫口憲明氏（７０）＝いずれも無所属新人＝を退け、３選を果たした。
◇南大隅町長選開票結果
(17日午前０時15分、選管最終)
(17日午前０時15分、選管最終)
|当
|3,799
|森田 俊彦
|58
|無現
|1,438
|肥後 隆志
|65
|無新
|37
|迫口 憲明
|70
|無新
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