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南大隅町長選　森田氏が３選

(2017 04/17 01:50)
　任期満了に伴う南大隅町長選挙と町議会議員選挙は１６日投票があり、即日開票の結果、町長選は現職の森田俊彦氏（５８）＝無所属＝が、会社役員の肥後隆志氏（６５）、鹿屋市の市民団体代表の迫口憲明氏（７０）＝いずれも無所属新人＝を退け、３選を果たした。
◇南大隅町長選開票結果
(17日午前０時15分、選管最終)
3,799森田　俊彦58無現
1,438肥後　隆志65無新
37迫口　憲明70無新

（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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