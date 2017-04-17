南大隅町議１２人決まる

(2017 04/17 01:52)

任期満了に伴う南大隅町議会議員選挙は１６日投票があり、即日開票の結果、１７日未明に１２議席が確定した。無所属の１５人が立候補し、現職８人、新人４人が当選した。当日有権者数は６７５５人（男３１５７人、女３５９８人）。投票者総数は５３７０人（有効５２９９、無効７４、誤交付３）、投票率は７９．５０％で、前回を３．５６ポイント下回った。