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南大隅町議１２人決まる

(2017 04/17 01:52)
　任期満了に伴う南大隅町議会議員選挙は１６日投票があり、即日開票の結果、１７日未明に１２議席が確定した。無所属の１５人が立候補し、現職８人、新人４人が当選した。当日有権者数は６７５５人（男３１５７人、女３５９８人）。投票者総数は５３７０人（有効５２９９、無効７４、誤交付３）、投票率は７９．５０％で、前回を３．５６ポイント下回った。
◇南大隅町議選開票結果
(17日午前０時42分、選管最終)
(定数12－15、得票順)
498浪瀬　敦郎70無現
498大久保孝司66無現
448津崎　淳子53無新
447木佐貫徳和63無新
384大坪満寿子57無新
355持留　秋男71無現
355日〓（高の口がはしご）　孝壽75無現
348水谷　俊一57無現
345松元　勇治57無現
313大村　明雄64無現
313後藤　道子53無新
300川原　拓郎64無現
293肥後　十蔵38無新
217平原　熊次78無現
184井之上一弘75無現
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