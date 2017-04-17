桜島で火山研究合宿開始 アジアから３３人参加
(2017 04/17 22:00)
アジア各国から集まった火山研究者ら＝鹿児島市の国民宿舎レインボー桜島
日本火山学会を中心に各国でつくる「アジアコンソーシアム」が主催。日本、韓国、台湾、中国、フィリピン、インドネシア、シンガポールの大学や研究機関から計３３人が集まった。
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