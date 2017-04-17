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桜島で火山研究合宿開始　アジアから３３人参加

(2017 04/17 22:00)
アジア各国から集まった火山研究者ら＝鹿児島市の国民宿舎レインボー桜島
　アジア各国の火山研究者らが参加する研修合宿が１７日、鹿児島市の桜島で始まった。研究レベルの向上や２０～３０代の若手研究者育成が目的。２１日まで、島内見学や講義を通して、火山の観測態勢や防災対策について学ぶ。
　日本火山学会を中心に各国でつくる「アジアコンソーシアム」が主催。日本、韓国、台湾、中国、フィリピン、インドネシア、シンガポールの大学や研究機関から計３３人が集まった。
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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