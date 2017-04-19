鹿児島陶芸展巡回展が開幕 南さつま市
(2017 04/19 13:00)
巧みな技と作者の個性が光る酒器が並ぶ鹿児島陶芸展巡回展＝南さつま市の本坊家旧邸寶常
寶常はマルス津貫蒸留所に隣接する本坊家の旧邸宅。敷地内の石蔵に、テーマ部門（和洋の酒器、酒肴（しゅこう）器）のあらわざ賞・優秀賞３点と特選７点の計１０点を展示。伝統の技と現代的な色彩感覚が光る酒器や、持ちやすさを追求したワインカップなどが並ぶ。
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