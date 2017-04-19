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鹿児島陶芸展巡回展が開幕　南さつま市

(2017 04/19 13:00)
巧みな技と作者の個性が光る酒器が並ぶ鹿児島陶芸展巡回展＝南さつま市の本坊家旧邸寶常
　第４５回鹿児島陶芸展（南日本新聞社、鹿児島県主催、本坊酒造特別協賛）の巡回展が１８日、南さつま市加世田の本坊家旧邸寶常（ほうじょう）で始まった。５月７日まで。
　寶常はマルス津貫蒸留所に隣接する本坊家の旧邸宅。敷地内の石蔵に、テーマ部門（和洋の酒器、酒肴（しゅこう）器）のあらわざ賞・優秀賞３点と特選７点の計１０点を展示。伝統の技と現代的な色彩感覚が光る酒器や、持ちやすさを追求したワインカップなどが並ぶ。
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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