２３日、いちき串木野・照島海岸で伝統の浜競馬

(2017 04/22 06:30)

本番に備え、練習に励む永島愛莉さん（右）と中薗輝志君＝２０日、いちき串木野市

いちき串木野市の春の伝統行事「串木野浜競馬大会」が２３日、照島海岸で開かれる。今年は６０回目の節目で、県内外から６５頭が参加。中央競馬で活躍した馬の疾走から、農耕馬の力強い輓馬（ばんば）レースまで幅広い競走が繰り広げられる。浜競馬は１９５８（昭和３３）年、地元で木材や食料を運搬していた荷馬車組合が花見の余興として始めたとされる。現在は串木野愛馬同好会が飼育する馬などが参加する。小中学生らもポニーレースなどで活躍する。予選は午前９時３５分ごろから、決勝は午後０時５０分ごろから始まる。問い合わせは同市総合観光案内所＝０９９６（３２）５２５６。