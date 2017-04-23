TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

美味！コリコリ食感　クラゲ新メニュー続々　かごしま水族館

(2017 04/23 13:00)
クラゲが入ったラーメンやさつま揚げなどの新メニュー＝鹿児島市のかごしま水族館
　鹿児島市のかごしま水族館にあるレストラン「ドルフィン・キッチン」は２０日、食用クラゲを使った新メニューを発売した。「クラゲ水族館」の愛称で知られる加茂水族館（山形県鶴岡市）で人気のアイスクリームのほか、ラーメンやソフトクリーム、鹿児島オリジナルのさつま揚げの４品。コリコリとした独特の食感が楽しめる。
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ