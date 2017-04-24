専用新幹線で鹿児島へ修学旅行　近畿から本年度第１陣

(2017 04/24 13:00)

新幹線で鹿児島入りした兵庫県の大津中学校の生徒＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅

専用に貸し切った新幹線で近畿地区から訪れる修学旅行の本年度第１陣が２３日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅に到着した。県教育旅行受入対策協議会とＪＲ九州の職員が兵庫県姫路市の大津中学校約２００人を歓迎した。