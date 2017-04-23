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春の砂浜、５６頭疾走　いちき串木野市で浜競馬

(2017 04/23 22:00)
観客の声援を受け、砂浜を駆け抜ける出走馬＝いちき串木野市の照島海岸
　第６０回串木野浜競馬大会が２３日、いちき串木野市の照島海岸であった。鹿児島、宮崎などから計５６頭が参加。県内外から約１万０００千人（主催者発表）が集まり、晴天の下で波打ち際を疾走する馬に熱い声援を送った。
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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