春の砂浜、５６頭疾走 いちき串木野市で浜競馬
(2017 04/23 22:00)
観客の声援を受け、砂浜を駆け抜ける出走馬＝いちき串木野市の照島海岸
- 春の砂浜、５６頭疾走 いちき串木野市で浜競馬(04/23 22:00)
- 時を超え南種子ＰＲ 町制６０周年記念で動画制作 南種子町(04/23 20:00)
- 美味！コリコリ食感 クラゲ新メニュー続々 かごしま水族館(04/23 13:00)
- 緑のバトン、未来へつなぐ 国立公園指定記念セレモニー 徳之島(04/23 06:30)
- 三反園知事が口永良部島視察 避難道整備など住民要望(04/22 23:00)
- 大きく甘いナシに 満開の花間引き さつま(04/22 22:00)
- ペンギン赤ちゃん４羽すくすく 串間・イルカランド(04/22 20:15)
- 鹿児島市の屋台村５周年 記念セレモニーやライブ(04/22 13:00)
- ２３日、いちき串木野・照島海岸で伝統の浜競馬(04/22 06:30)
- 鹿児島県警音楽隊・金曜コンサート 歌とダンスを披露(04/21 23:50)
- 映画「００７」ファン、秋目を訪問 国内ロケ地巡りの８カ国４０人(04/21 22:30)
- 広重展、来場者１万人達成 鹿児島市立美術館(04/21 20:30)
- 高校ブースに採用担当列、鹿児島県が初の「企業の魅力説明会」(04/21 13:00)
- ２１日、鹿児島市にアクロスプラザ ２２日、イオンタウン姶良に東街区オープン(04/21 06:30)
- ふるさと考古歴史館リニューアル、体験コーナーを充実 鹿児島市(04/20 23:30)
- 甘いえっがねいかが ２２日から、内之浦６店で丼祭り(04/20 22:00)
- ２３年ぶり木材選別機を新調 さつま・北薩森林組合(04/20 20:10)
- １１月の鹿児島Ｕ地元戦 鹿商生がプロデュース(04/20 13:00)
- 長島に新宿泊施設 鹿児島市で立地協定式(04/20 06:30)
- 春の各流いけばな展始まる 鹿児島市・山形屋(04/19 23:00)
- 指宿トライアスロン中止 有志が再開摸索(04/19 22:00)
- 飲酒運転絶対だめ 繁華街で啓発グラス配布 霧島の６団体(04/19 20:00)
- 鹿児島陶芸展巡回展が開幕 南さつま市(04/19 13:00)
- 鹿児島県内企業 賃上げ予定５９％ 鹿銀・ＫＥＲ調査(04/19 06:30)
- 南さつま市立中央図書館に書籍消毒機(04/18 23:10)
- バラ開花も遅め？ 鹿屋市かのやばら園(04/18 22:00)
- さつま町、竹コースターでＰＲ 協力隊員と地元工場開発(04/18 20:00)
- マテガイの季節到来 出水・福ノ江海岸(04/18 13:00)
- タケノコどこに？ 低温響き収穫激減、価格３倍の例も 鹿児島県内(04/18 06:30)
- 深海の“アマガサ” 珍クラゲ世界初展示 かごしま水族館(04/18 00:04)