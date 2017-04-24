「拉致解決最優先に」　家族ら国民大集会で訴え

(2017 04/24 06:30)

マイクを手に、拉致被害者の救出を訴える増元照明さん＝東京都千代田区

北朝鮮による拉致被害者の家族会などは２３日、東京都内で、「国民大集会」を開いた。家族や国会議員、支援者ら約１０００人が集まり、政府に対して「核・ミサイル問題と切り離し、拉致を最優先課題として今年中に全被害者を救え」と訴えた。