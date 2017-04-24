幽玄な世界表現　人形舞踊、古里で披露

(2017 04/24 20:00)

面を付け人形舞踊を披露する飯田美千香さん（左）＝姶良市

姶良市出身の人形舞踊師、飯田美千香（百鬼ゆめひな）さん＝長野県在住＝の公演が２１日、同市加治木の性應寺であった。鹿児島県内での公演は初めて。音や音楽に合わせ等身大の自作の人形と一体となった幽玄な世界を披露、観客を魅了した。同日は、山の精霊と里の娘との恋や、歌の世界を表現した独創的で情熱的な舞を演じた。安満良尊住職（３８）は「伝統と現代的な表現が融合した世界観に引き込まれた」と話した。