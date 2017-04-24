小中学生が初めて参列　特攻隊員の冥福祈る　霧島

(2017 04/24 22:00)

戦没者をしのび、献花する参列者＝霧島市国分

太平洋戦争末期、霧島市の国分と溝辺の基地から特攻出撃した隊員の慰霊祭が２２日、同市内２カ所であった。戦争の記憶を引き継ごうと、市内の小中学生が初めて参列した。遺族や生存者らとともに、戦没者の冥福を祈った。国分の特攻碑公園には約２５０人が参列。「特攻機発進之地」の碑に白菊を手向け、全員で「同期の桜」を合唱した。