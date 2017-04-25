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鹿児島県内のメーデー　連合は２９日、県労連は５月１日

(2017 04/25 13:00)
　鹿児島県内の労働組合の第８８回メーデーは、連合鹿児島が２９日に鹿児島市の中央公園で、県労連系が５月１日に鹿児島中央駅東口広場で、それぞれ中央集会を開く。長時間労働の撲滅や格差是正などを訴える。
　連合鹿児島（森田周一会長）は２９日午前１０時から開き、約３０団体が参加予定。
　県労連（平良行雄議長）など１６団体でつくる実行委員会が主催する集会は１日正午から。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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