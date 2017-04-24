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吹上浜砂の祭典　記念切手販売

(2017 04/24 23:10)
「吹上浜砂の祭典」３０周年を記念する切手フレーム
　日本郵便は２４日、南さつま市金峰で５月３日開幕する「２０１７吹上浜砂の祭典」３０周年記念のオリジナルフレーム切手の販売を始めた。祭典切手の販売は２５周年だった２０１２年から。
　今回は、昨年のミロのヴィーナスやシンドバッドの冒険、竜宮城などの砂像写真を使ってある。８２円切手１０枚シートで１３００円、１０００シート限定。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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