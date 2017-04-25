知的障害者が栽培・加工　「農」「福」連携カフェ開所　根占・花の木農場

(2017 04/25 22:00)

木材をふんだんに使った開放的なカフェの店内＝南大隅町根占川北

知的障害者が農作業などに携わる南大隅町根占川北の「花の木農場」に２４日、カフェが新規オープンした。自家製の豚肉や野菜などを使ったランチを提供する。観光名所「雄川の滝」にも近く、旅行者らの人気を集めそうだ。店名は「カフェテラスＨＡＮＡＮＯＫＩ」。ランチは２種類のカレーやパスタにサラダ、スープが付くセット（税込み８５０円）やホットドッグセット（７５０円）、キッズランチ（同）など。飲み物や系列の「花の木冷菓堂」（鹿児島市）のジェラートもある。花の木農場は農業と福祉の連携の先進地として知られ、知的障害者約１００人が養豚や野菜、米、茶などの栽培や加工に携わっている。