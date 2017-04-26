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志布志線廃線３０年　写真展で回顧　曽於市立図書館

(2017 04/26 13:00)
国鉄志布志線廃線から３０年で企画した、当時を振り返る写真展＝曽於市末吉
　１９８７（昭和６２）年の廃線から３０年になる旧国鉄志布志線の写真展「懐かしの志布志線」が、曽於市末吉の市立図書館で開かれている。疾走する蒸気機関車（ＳＬ）など約３００点を展示している。５月２１日まで。
　そおの歴史ゼミナールの会員が、西都城―岩川の写真を集めた。大隅松山―志布志の写真は、志布志市のグループから借りた。
　７５年１月の最後のＳＬ運行の写真は、２連結のＳＬが煙を上げて走る。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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