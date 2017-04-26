三島村に３５年ぶり企業　元研究専門職員ら４人が合同会社

(2017 04/26 06:30)

合同会社「むすひ」を動かしていく（左から）下堂薗元さん、野崎恭平さん、大岩根尚さん、石川世太さん＝鹿児島市本港新町

三島村の元地球科学研究専門職員、大岩根尚さん（３５）ら４人が、観光ガイドや人材育成研修を請け負う合同会社「むすひ」を８日、同村硫黄島に立ち上げた。「今までの経験を生かしながら島に飛び込み、ジオパーク関連の仕事をつくって雇用を生みたい」と意気込む。村によると、１９８２（昭和５７）年にけい石採取会社がなくなって以来、３５年ぶりの企業ができる。大岩根さんは２０１３年１０月、専門職員に採用され、今年３月末まで勤めた。この間、村の日本ジオパーク認定に関わり「村の地形や自然の魅力を発信し、来島者が増えた」手応えをつかんだという。「次はお金をもたらす仕組みをつくって仕事を生みたい」と起業を決心。昨年１１月から準備を進めてきた。