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串木野中２年・木場さんが世界一　極真空手・女子４５キロ級

(2017 04/26 20:10)
極真空手の国際大会で世界一に輝いた木場ももこさん（中央）ら＝いちき串木野市役所
　いちき串木野市の串木野中学校２年木場ももこさんが、東京であった極真空手の国際青少年空手道選手権大会１２～１４歳女子４５キロ級で優勝した。国内外から集まった３６人の争いを制しての世界一。木場さんは「優勝できてうれしい。連覇を狙いたい」と喜んでいる。
　２年連続で３回目の出場の木場さん。決勝で対戦したウクライナの選手は体が大きく、準決勝までの試合内容が圧倒的だったため、「負けるかと思った」と振り返る。最後の１秒、「絶対に決めてやる」と奮起し、得意技の「上段前蹴り」で勝利した。
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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