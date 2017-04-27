西之表・浦田海水浴場で海開き、国上小児童が初泳ぎ

(2017 04/27 06:30)

勢いよく海へ駆け出す国上小学校児童ら＝西之表市の浦田海水浴場

ゴールデンウイークを間近に控えた２５日、種子島のトップを切って、西之表市国上の浦田海水浴場で海開きがあった。近くの国上小学校５、６年生９人が初泳ぎを満喫し、歓声を上げた。同海水浴場は島北端近くの入り江にあり、２００１年に「日本の水浴場８８選」に選ばれた景勝地。時折雲間から日が差し込むなか、児童らは元気いっぱいに海へ駆けだし、３０分ほど水遊びに興じた。キャンプ場も同時にオープン。今季は９月１１日まで。