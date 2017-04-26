桜島・昭和火口、９カ月ぶり噴火

(2017 04/26 22:15)

９カ月ぶりに噴火し、火山灰を噴き上げる桜島昭和火口＝２６日午前５時２０分、鹿児島市黒神町

２６日午前５時１１分と同３７分、鹿児島市の桜島・昭和火口で小規模な噴火があった。昭和火口の噴火は、昨年７月２６日の爆発的噴火以来、約９カ月ぶり。地盤変動や火山性地震などの観測データに活発化を示す兆候はなく、噴火警戒レベルは３（入山規制）が継続中。鹿児島地方気象台によると、噴煙はそれぞれ高さ１７００メートルと１５００メートルまで上がり、北西方向に流れた。午前５時１１分の噴火では、大きな噴石が火口周辺に飛散した。