１００種１０万本、自生サタツツジ彩る　垂水・高峠

(2017 04/27 20:45)

山肌を彩るツツジ＝２５日、垂水市の高峠つつじケ丘公園

垂水市中俣の高峠つつじケ丘公園の山肌を、赤やピンクのツツジの花が彩り始めている。公園にはサタツツジ約１００種１０万本が自生している。市によると、２６日時点で五分咲き。ゴールデンウィークごろ、一番の見頃を迎える見込みだ。公園では地元住民が２９、３０日、５月６、７日の午前１０時～午後３時、特産品を販売する。特産品が当たるスタンプラリーもあり、同公園と猿ケ城渓谷森の駅たるみず、道の駅たるみず湯っ足り館の市内３カ所のうち、２カ所以上のスタンプで応募できる。４月２９日～５月７日。