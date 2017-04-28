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霧島・硫黄山の噴気活動高まる　鹿児島地方気象台が現地調査

(2017 04/28 06:30)
硫黄山の調査に向かう鹿児島地方気象台の職員＝２７日午前１１時１０分、えびの市
　霧島山のえびの高原・硫黄山で地盤が隆起したことを受け、鹿児島地方気象台は２７日、現地を調査した。前回（４月１８日）の調査に比べ、噴気活動が高まっており、火山灰や火山ガスの突発的な噴出に注意を促している。
　気象台によると、火口周辺で噴気の量が増え、大きな音を立てながら噴出していたほか、火口の西側で、地表面温度が高い範囲が拡大していたという。
（記事全文は２８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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