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桜島で爆発的噴火　９カ月ぶり

(2017 04/28 23:00)
９カ月ぶりに噴火した桜島の昭和火口＝垂水市錦江町
　２８日午前１１時１分、桜島・昭和火口で爆発的噴火があった。噴煙は高さ３２００メートルまで上がった。桜島の爆発は昨年７月２６日以来、９カ月ぶり。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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