神村学園が３度目優勝 鹿実に３－１ 九州高校野球

(2017 04/28 18:20)

高校野球の春季九州大会（第１４０回九州大会）最終日は２８日、那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇で決勝が行われ、神村学園が鹿児島実に３－１で勝ち、１０季ぶり３度目の優勝を果たした。