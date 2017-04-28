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変わりザクラ見頃　西之表・古田中跡

(2017 04/28 20:00)
緑色のギョイコウザクラ
　西之表市古田の古田中学校跡地で、緑色と黄色の桜が咲いている。ギョイコウザクラ（御衣黄桜）とウコンザクラ（鬱金桜）の八重咲きの栽培品種。４月半ばから徐々にほころび始め、ゴールデンウイーク中にも見ごろを迎えそうだ。
淡い黄色のウコンザクラ
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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