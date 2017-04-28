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花びらに艶　見頃近づく　鹿屋市・かのやばら園

(2017 04/28 22:00)
心地よい日差しの下、鮮やかな花を咲かせるバラ＝鹿屋市のかのやばら園
　鹿屋市浜田町のかのやばら園で、春バラが咲き始めている。今年は剪定（せんてい）後の２月以降の気温が例年より低く、２８日時点で一分咲きにも満たないが、花びらに艶があり、樹勢も昨年よりいい。ゴールデンウイーク明けの５月１０日ごろ、一番の見頃を迎える見込み。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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