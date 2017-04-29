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１６年度鹿児島県有効求人倍率、最高１．０６倍　初の１倍超え

(2017 04/29 11:00)
　鹿児島労働局は２８日、２０１６年度の雇用情勢を発表した。年度平均の有効求人倍率は、統計開始の１９６３年度以後で最高となる１．０６倍（前年度比０．１７ポイント増）で、初めて１．００倍を超えた。新規求人倍率は１．５９倍（前年度比０．２３ポイント増）で最高となった。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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