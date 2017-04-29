輪禍で保護のクロウサギが野生復帰　奄美

(2017 04/29 20:00)

ケージから放たれるアマミノクロウサギ＝奄美市名瀬（伊藤圭子獣医師提供）

奄美市の県道で交通事故に遭い、治療を受けていたアマミノクロウサギ１匹が２８日夜、保護地点近くの同市名瀬根瀬部の山林に放された。奄美野生生物保護センター（大和村）によると、けがをしたクロウサギを長期的に治療・観察し、野生復帰させるのは初めて。