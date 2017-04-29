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威勢良く「ヨイヤサー」　鹿児島市で春祭大ハンヤ

(2017 04/29 22:00)
ダイナミックな踊りで見学客を楽しませる踊り連＝鹿児島市東千石町
　「かごしま春祭大ハンヤ２０１７」（同祭振興会主催）が２９日、鹿児島市で始まった。１１回目の今年も、メイン会場のウオーターフロントパーク（本港新町）を中心に盛大に開催。踊り手らは晴天の下「ハンヤヨイヤサー」の掛け声を響かせ、あでやかな衣装で躍動した。３０日まで。
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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