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馬上から花嫁笑顔　志布志・お釈迦まつり

(2017 04/29 23:00)
シャンシャン馬で練り歩く花嫁行列＝志布志市志布志町志布志２丁目
　釈迦（しゃか）の生誕を祝う伝統行事「お釈迦まつり」の本祭が２９日、志布志市の宝満寺公園などであった。祭りのメーンとなるシャンシャン馬や稚児行列が市街地を練り歩くパレード、踊り連には１０００人余りが参加した。好天に恵まれ、前夜祭と合わせて約１２万人（主催者発表）が祭りを楽しんだ。
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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