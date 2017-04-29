馬上から花嫁笑顔　志布志・お釈迦まつり

(2017 04/29 23:00)

シャンシャン馬で練り歩く花嫁行列＝志布志市志布志町志布志２丁目

釈迦（しゃか）の生誕を祝う伝統行事「お釈迦まつり」の本祭が２９日、志布志市の宝満寺公園などであった。祭りのメーンとなるシャンシャン馬や稚児行列が市街地を練り歩くパレード、踊り連には１０００人余りが参加した。好天に恵まれ、前夜祭と合わせて約１２万人（主催者発表）が祭りを楽しんだ。