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働き方改革へ連合メーデー　鹿児島市

(2017 04/30 06:30)
デモ行進する集会参加者＝鹿児島市山下町
　連合鹿児島（森田周一会長）の第８８回メーデー県中央集会が２９日、鹿児島市の中央公園であった。長時間労働の撲滅やディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現、格差是正を訴える「働き方改革メーデー」となった。
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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