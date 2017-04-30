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枝肉格付けで最高評価　２度目の快挙、生徒ら歓喜　さつま町・薩摩中央高

(2017 04/30 20:00)
枝肉格付けの最高評価に沸く畜産班の生徒たち＝さつま町の薩摩中央高校
　さつま町の薩摩中央高校が４月に出荷した黒毛和牛１頭の枝肉が、日本食肉格付協会の格付けで最上位「Ａ５」、脂肪の霜降り度合いを示す牛脂肪交雑基準（ＢＭＳ）も１２段階で最高の１２と認定された。同校で４年ぶり２度目の快挙に、生徒たちは沸いている。
　３４カ月の雌「じゅん」で、父は地元の名種牛・安福久。１９日に７１８キロで出荷され、肉量を示す枝肉重量は４５６キロ。牛１頭から採れる枝肉の割合を示す「歩留等級」と、肉の色や締まり、脂肪の質などをみる「肉質等級」を１５段階で評価しＡ５と認められた。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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