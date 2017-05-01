憲法改正問題　若者らが討論　鹿児島市

(2017 05/01 13:00)

憲法への自衛隊の明記について意見を出し合う参加者たち＝鹿児島市の鹿児島県民交流センター

日本青年会議所鹿児島ブロック協議会は３０日、憲法改正について意見交換する討論会を鹿児島市のかごしま県民交流センターで開いた。大学生や社会人ら５３人が参加。「自衛隊の９条明記」「緊急事態条項の創設」について意見を出し合った。自衛隊については「憲法に明記することによって活動の範囲を明確化できる」「現状でも多大な貢献をしているので、明記しなくていい」など賛否の意見が出された。