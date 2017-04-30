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ジュブリーレ　地元初戦飾る

(2017 04/30 22:45)
【ジュブリーレ鹿児島－熊本ユナイテッド】後半、ヘディングでゴールを狙うジュブリーレのモク（１０）＝かごしま健康の森公園
　サッカーの九州女子リーグ２部は３０日、鹿児島市のかごしま健康の森公園であり、ホーム開幕戦のジュブリーレ鹿児島は熊本ユナイテッドＳＣを２－１で破り今季初勝利を飾った。リーグは２３日に開幕。ジュブリーレは長崎県で国見ＦＣに１－３で敗れていた。
　次節は５月７日、佐賀県でＦＣアレグリと対戦する。
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