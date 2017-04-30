鹿児島Ｕ４連勝ならず　沼津に０－２

(2017 04/30 23:00)

【鹿児島Ｕ－沼津】後半、激しくボールを奪い合う鹿児島Ｕの永畑（左から３人目）ら＝静岡県愛鷹広域公園多目的競技場

明治安田Ｊ３第６節最終日は３０日、各地で６試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は静岡県愛鷹広域公園多目的競技場で今季初参入した沼津に０－２で敗れ、４連勝を逃した。通算成績は４勝２敗（勝ち点１２）の３位。琉球に６－１で大勝した秋田が４勝１分け（勝ち点１３）で無敗をキープし、首位浮上。福島はＧ大阪Ｕ－２３に０－１で敗れ、得失点差で２位に転落した。鹿児島Ｕは６日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場でＣ大阪Ｕ－２３と対戦する。