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奄美上空、日本軍苦戦　沖縄戦の米軍撮影映像公開　大分県・豊の国宇佐市塾

(2017 05/01 06:30)
喜界島上空で米軍機との空戦に入る日本海軍の戦闘機「紫電改」＝１９４５年５月４日（豊の国宇佐市塾提供）
　太平洋戦争中の米軍撮影映像を収集・分析している大分県宇佐市の市民団体「豊の国宇佐市塾」（平田崇英塾頭）は３０日、沖縄航空特攻作戦中の日本海軍戦闘機「紫電改」や「九四式水上偵察機」（九四式水偵）の映る発掘映像を公開した。５月１３日、同市で開く「宇佐航空隊平和ウオーク」で一般公開する。
　鹿児島関係の発掘映像は３点。うち２点は、１９４５（昭和２０）年５月４日に米グラマン戦闘機のガンカメラが撮影した。
米軍機の機銃掃射を受ける陸軍徳之島飛行場。破壊された機体が滑走路や誘導路上に放置されている＝１９４５年３月３１日（豊の国宇佐市塾提供）











米軍機の銃撃を受け、炎を吐いて墜落する九四式水上偵察機。５００キロ爆弾を積むと、時速２００キロ程度でしか飛べなかった＝１９４５年５月４日（豊の国宇佐市塾提供）
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）


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