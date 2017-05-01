光導入、甑島で働こう　里支所に起業・就労拠点「しまとりえ」完成

(2017 05/01 20:00)

里支所２階に開所する「しまとりえ」の室内＝薩摩川内市里町里

薩摩川内市上甑島の里支所２階に、情報技術（ＩＴ）を活用して仕事や起業を支援する施設「しまとりえ」が完成、１２日にオープンする。地域の会合や大人数の研修にも対応できる。関係者は「甑島への定住促進や地域活性化につながれば」と期待を寄せる。「しまとりえ」は、「島のアトリエ」の意味。島で特産品販売や観光事業などに取り組む「東シナ海の小さな島ブランド」（山下賢太社長）と、薩摩川内市観光物産協会が管理運営し、来年３月末まで実証実験を行う。