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クールビズ始まる　鹿児島県内

(2017 05/01 23:00)
ジオパークをＰＲする半袖ポロシャツを着て、仕事をする職員＝鹿児島市役所
　夏季に軽装で勤務する「クールビス」が１日、県内の自治体や企業などで始まった。鹿児島地方気象台によると、鹿児島市の同日の最高気温が２６．２度を記録するなど、各地で穏やかな陽気となり、職場ではネクタイ、上着なしで仕事に取り組む姿が見られた。
　鹿児島市役所では、桜島・錦江湾ジオパークＰＲ用の半袖ポロシャツを着た職員の姿も。環境政策課の林康裕課長（５５）は「イベントなどで市民にも省エネを呼び掛けていきたい」と話していた。
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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