出水麓歴史館がオープン、武家屋敷群の魅力発信

(2017 05/03 06:30)

武家屋敷群の歴史資料が並ぶ出水麓歴史館の常設展示室＝出水市麓町

出水市の麓武家屋敷群に「出水麓歴史館」が１日、オープンした。国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれている麓地区の歴史と魅力を発信する。市が約３億円をかけて整備した。ガイダンスゾーン、常設展示室などがある本館は木造平屋、床面積約５００平方メートル。敷地入り口には「長屋門」も設けた。午前９時～午後５時（毎月第３水曜休館）。入館料は公開武家屋敷「税所邸」「竹添邸」と共通で５００円（小中学生３００円）。入館証を提示すれば購入した年の年末まで何度でも入館できる。歴史館＝0996(68)1390。