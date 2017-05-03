出水麓歴史館がオープン、武家屋敷群の魅力発信
(2017 05/03 06:30)
武家屋敷群の歴史資料が並ぶ出水麓歴史館の常設展示室＝出水市麓町
市が約３億円をかけて整備した。ガイダンスゾーン、常設展示室などがある本館は木造平屋、床面積約５００平方メートル。敷地入り口には「長屋門」も設けた。
午前９時～午後５時（毎月第３水曜休館）。入館料は公開武家屋敷「税所邸」「竹添邸」と共通で５００円（小中学生３００円）。入館証を提示すれば購入した年の年末まで何度でも入館できる。歴史館＝0996(68)1390。
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