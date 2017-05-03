TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業

キロ平均６５００円　初夏到来、種子島でトコブシ初競り

(2017 05/03 13:00)
水揚げされた初物のトコブシ＝２日、西之表市西町の種子島漁港
　種子島に初夏の訪れを告げる特産のトコブシ（ナガラメ）の初競りが２日、西之表市西町の種子島漁協であった。昨年よりやや少なめの約９０キロが水揚げされた。１日に解禁された漁は８月下旬まで続く。
　連休中で観光客も多いとあって引き合いが強く、キロ平均６５００円前後と昨年よりも高値で取引された。
（記事全文は３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ