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ＧＷ後半スタート、旅行客らで混雑　鹿児島県内交通機関

(2017 05/04 13:00)
大きな荷物を手にホームに降りる親子連れら＝３日午前９時前、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　ゴールデンウイーク後半が始まった３日、鹿児島県内の駅や港は大きな荷物を抱えた旅行客らで混雑した。
　鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅では、新幹線が到着する度、大勢の家族連れらがホームに降り立った。ＪＲ九州によると、新幹線自由席の乗車率は、午前６時２５分新大阪発鹿児島中央行き「さくら」が１６７％（博多駅発車時）。指定席の予約も午前中は軒並み９５％を超えた。
（記事全文は４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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