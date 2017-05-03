知覧で戦没者慰霊祭　特攻隊員１０３６人の冥福祈る

(2017 05/03 23:58)

特攻隊員の冥福を祈る遺族ら＝３日、南九州市知覧の特攻平和観音堂

知覧特攻基地戦没者慰霊祭が３日、南九州市の知覧特攻平和観音堂前であった。太平洋戦争末期の沖縄戦で亡くなった旧陸軍特攻隊員１０３６人の冥福を祈り、平和への決意を新たにした。６３回目。全国から遺族２０７人を含む約９００人が参列した。主催する知覧特攻慰霊顕彰会長の塗木弘幸市長は「世代が変わろうとも、戦没有志の崇高な精神を継承し、史実を正しく後世に伝え、平和を語り継ぐまちとしての役割を果たしていく」と述べた。