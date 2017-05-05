養老馬の世話お手伝い　日置の夫婦、毎週湧水町の牧場へ

(2017 05/05 06:30)

ボランティアで養老馬を世話する丸山直人さん（中央）とまり子さん＝湧水町木場

日置市吹上の自営業、丸山直人さん（５７）と妻まり子さん（５９）は養老馬たちにぞっこんだ。毎週木曜日、湧水町の牧場まで往復約２００キロを通い、静かに余生を送る馬たちの世話をしている。雨や雪でも休まず「大変だけど、馬たちに癒やされる」と楽しんでいる。