巨体躍動　島民熱狂　徳之島全島一闘牛大会・伊仙町

(2017 05/05 13:00)

巨体を震わせ、土煙を上げる２頭の巨牛＝伊仙町、徳之島なくさみ館

徳之島の闘牛が島最強の座を争う「全島一決定戦・ミニ軽量級優勝旗争奪戦」が３日、伊仙町の徳之島なくさみ館であった。島内外から約３０００人の観客が訪れ、巨体を揺らし、躍動する闘牛の姿に熱狂した。