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１０回目のやねだん芸術祭　鹿屋市串良・柳谷町内会

(2017 05/04 20:00)
ステージイベントであいさつする芸術家ら＝鹿屋市串良
　鹿屋市串良の柳谷町内会（通称やねだん）で、１０回目となるやねだん芸術祭が開かれている。芸術家７人が手がけた油絵や彫刻、手作りテーブルなどの作品が、４カ所で展示・販売されている。７日までの午前１０時～午後５時。入場無料。
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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