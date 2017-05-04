中央駅周辺の３商店街が振興へ連携　地図やＳＮＳ使い魅力発信

(2017 05/04 23:00)

マップ作りなどを通した活性化策を学ぶ３商店街の商店主ら＝鹿児島市中央町

鹿児島市郊外への商圏分散、中央町再開発工事による約３年間の商業地縮小－。取り巻く環境に危機感を抱いたＪＲ鹿児島中央駅周辺の３商店街が、タッグを組む。魅力を再発見するマップ作りに取り組むとともに、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で街を情報発信するサポーターも募る。一番街商店街振興組合、中央町ベル通り会、都通り商店街振興組合が参加する。３商店街は単体の「線」から、複数で連携する「面」で結束しようと、新プロジェクトを始動させた。